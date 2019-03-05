0553 313 94 23

Hint denizaltısı Pakistan donanması tarafından engellendi

05 Mart 2019 Salı 10:54
Hint denizaltısı Pakistan donanması tarafından engellendi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek isterken engellendiğini açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bir Hint denizaltısının Pakistan sularına girmek üzereyken fark edildiği belirtildi.

Denizaltının ülke karasularına girmesinin engellendiği ve Hint sularına geri dönmek zorunda kaldığı kaydedilerek "Modern teknolojiye sahip Hint denizaltısının Pakistan donanması tarafından fark edilmesi, Hint donanmasının zararınadır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak 2016'da bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek üzereyken engellendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Barışı muhafaza etmek için Hint denizaltısı hedef alınmadı. Bu hareket, Pakistan'ın barış arzusunun bir yansımasıdır." denildi.

Açıklamada "Hindistan da barışa meyilli olduğunu göstermeli." ifadelerine yer verilirken Pakistan ordusunun herhangi bir saldırganlığa da anında cevap vereceği uyarısında bulunuldu.

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:54
  1. pakistan
  2. Pakistan Deniz Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert tepki!
    1. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    2. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    3. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    4. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    5. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    6. Döviz kurları
    7. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    8. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    9. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    10. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    11. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    14. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    15. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    16. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    17. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    18. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    19. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    20. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    21. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    22. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    23. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    24. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    25. Boşandığı kocasını bıçakladı
    26. Meram’da öğrencilere geri dönüşüm..
    27. Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek..
    28. Hakkari’de karla mücadele çalışması
    29. Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu
    30. Dr. İbrahim Ulusoy yerel basın..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!