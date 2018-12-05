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Hint Bilim Enstitüsü laboratuvarında patlama

Patlamada 1 araştırmacı öldü, 3'ü ağır yaralandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 23:12
Hint Bilim Enstitüsü laboratuvarında patlama

ANKARA (AA) - Hindistan'da Hint Bilim Enstitüsünün (IISc) bir laboratuvarında meydana gelen patlamada 1 araştırmacı hayatını kaybetti, 3 araştırmacı ağır yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Bangalore şehrindeki bilim enstitüsünün havacılık ve uzay mühendisliği departmanındaki aerodinamik laboratuvarında öğlen saatlerinde patlama meydana geldi.

Polis, hipersonik ve şok dalgalarıyla ilgili araştırmaların yürütüldüğü laboratuvardaki bir çalışma esnasında hidrojen gazı silindirinin patlaması sonucu meydana geldiği sanılan olayda 1 araştırmacının öldüğünü, 3'nün yaralandığını belirtti.

Patlamanın son derece güçlü olduğuna işaret eden polis, laboratuvarda ekipmanın tamamen hasar gördüğünü ifade etti.

Patlamanın etkisiyle 8 metre savrulan araştırmacının yaşamını yitirdiği belirtilirken, vücudunda yanıklar ve kırıklar oluşan diğer araştırmacıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Adli tıp uzmanlarının patlamanın nedenini araştırdığı bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 23:12
  1. Hint Bilim Enstitüsü
  2. patlama

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