Hint aile, ülkelerini desteklemek için 22 bin kilometre katetti

ANKARA (AA) - Hindistanlı Mathur ailesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden Kriket Dünya Kupası'nda ülkelerini desteklemek için araçlarıyla 17 ülke geçip 22 bin kilometre yol yaptı.

BBC'de yer alan habere göre, kriket sevdalısı Mathur ailesi, Londra'da devam eden Kriket Dünya Kupası'nda ülkelerine destek olmak düşüncesiyle 20 Mayıs'ta Singapur'dan yola çıktı.

6 kişilik aile, seyahatleri boyunca 2 kıta aşıp, 22 bin kilometre yol yaparak geçen hafta Londra'ya ulaştı.

Yolculuğa annesi, babası, eşi ve iki çocuğuyla çıkan baba Anupam Mathur, ailesiyle 48 günde, Singapur, Malezya, Tayland, Laos, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İngiltere dahil 17 ülkeden geçti.

Aslen Hindistan'ın Chennai şehrinden olan ve iş gereği 14 senedir Singapur'da ikamet eden Anupam Mathur, ülkesini destelemek için "özel bir şey yapmak" istediğini dile getirdi.

Mathur, çok sayıda kişiyi geziye dahil ettiğini belirterek "Uzun mesafeli yolculuklar çocukluğumdan beri hayalimdi." diye konuştu.

Kupa maçından sonra geri dönmeyi planlayan Mathur ailesi, 14 Temmuz'daki final maçını Hindistan'ın kazanmasını umuyor.

- Kriket Dünya Kupası

Kriket Dünya Kupası 1975'ten bu yana 4 yılda bir düzenleniyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen turnuvanın galibi 14 Temmuz'da Londra'daki final maçında belli olacak.