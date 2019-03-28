0553 313 94 23

Hınıs’ta ‘Süt Sığırcılığı Eğitimi’ tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Hınıs Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan “Hınıs İlçesinde Süt Sığırcılığı Eğitimi” isimli projede başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:03
Hınıs’ta ‘Süt Sığırcılığı Eğitimi’ tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Hınıs Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan “Hınıs İlçesinde Süt Sığırcılığı Eğitimi” isimli projede başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.


Toplantı öncesinde, Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Program Yönetimi Birimi Başkanı ve Ajans uzmanları Hınıs Kaymakamı Osman Ak’ı makamında ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar ve Ajans faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette, Hınıs ilçesinde yapılabilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Hınıs Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törene, Hınıs Kaymakamı Osman Ak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli, Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Hınıs Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Serkan Yıldırım katıldı.


Sertifika töreninde söz alan Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen, KUDAKA’nın Hınıs ilçesinde yapmış olduğu projeler hakkında bilgiler verdi. İlçede gerçekleştirilen çalışmaları diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi Ajansın da tüm imkânlarını seferber ederek desteklediğini ifade eden Demirdöğen, bundan sonra da yapılacak olan çalışmalara azami katkılarını sunacaklarını, Atatürk Üniversitesi ile birlikte ilçede gerçekleştirilecek olan tarımsal projeler başta olmak üzere halen desteklenmekte olan turizm projesinin de devam ettiği söyledi.


Proje kapsamında, 110 erkek ve 46 kadın yetiştiricinin katıldığı “süt sığırcılığı” eğitimleri, Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden iki, Ziraat Fakültesi’nden iki ve Gıda Mühendisliği bölümünden bir olmak üzere toplam beş öğretim üyesi tarafından verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garanti Bankası, “CDP Türkiye İklim Liderleri” arasında
    1. Garanti Bankası, “CDP Türkiye İklim..
    2. Antalya’da 2 kişinin öldüğü kaza..
    3. Conrad Söyleşileri’nde Nisan ayında..
    4. Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı..
    5. Masa tenisinde bronz madalya
    6. Borsa İstanbul: "Borsamız nezdindeki..
    7. Türk doğaltaşı tasarımla mimari..
    8. Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt..
    9. Demirezen “Bağımlılık kronik bir beyin..
    10. İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası
    11. 3 göçmen çocuğun ölümüyle ilgili 1..
    12. Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk..
    13. Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada;
    14. "Türkiye'de su ürünleri işleyen 100'ü..
    15. Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen..
    16. Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri’ni..
    17. MHP İl Başkanı Şahin: “Ceket devri..
    18. Beyanları hükme esas alınan tanığın..
    19. Dündar’dan dağ köylerine ziyaret
    20. İran ABD'nin talebini reddeden..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi