Hindular tapınaktaki ibadeti bozan adamı dövülerek öldürdü!

Amritsar kentinde bir kişi, Cumartesi akşamı namaz ibadeti sırasında Altın Tapınak olarak geçen bölgenin iç kutsal alanına atladı. Mavi giysiler içinde olan adam, kutsal kitabın önünde buluan bir kılıcı kaptı.

İbadete katılanlardan biri, saldırganı durdurmak için bölgeye girdi. Sinirlenen kalabalık, adamın ellerini arkadan bağlayıp döverek öldürdü. Görgü tanıklarından biri, "20-25 yaşlarındaki bir adam, kafasına sarı bir bez bağlayarak çitin üstünden atladı. İçerideki insanlar onu tuttu ve bir münakaşa yaşandı" dedi.

'Talihsiz ve iğrenç'

Eyalet başbakanı Charanjit Sing Channi, Cumartesi günü geç saatlerde tweet atarak eylemi 'en talihsiz ve iğrenç olay' olarak tanımladı. Aynı zamanda bu olayın altında başka bir neden yattığını ifade derek komplocuları bulmak için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Olayın yaşandığı Gruru Granth Sahip ve Sih mabetleri, oldukça kutsal kabul edilen yerler. Toplumun hassas olduğu bu yerlerde daha önce de büyük olaylar yaşanmış, çok fazla kan dökülmüştü.