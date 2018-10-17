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Hindular İslami şehrin ismini değiştirdi

Kuzey Hindistan’da bulunan Allahabad şehrinin ismi Hindu milliyetçilerin isteği üzerine değiştirildi

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:44
Hindular İslami şehrin ismini değiştirdi

Münübe Yılmaz

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan ve 16.yüzyıldan beri aynı ismi taşıyan Allahabad şehrinin adı Hindu milliyetçilerin isteği üzerine değiştirildi. Hindu yetkililerin dün yaptığı açıklamada Allahabad şehrinin isminin Prayagraj olarak değiştirildiği ifade edildi. İlk defa, 1583 yılında Müslüman imparator Celaleddin Muhammed Akbar tarafından Allahabad ismi ile anılan şehir, Ganges ve Yamuna nehirlerinin birleştiği bölgeyi içerdiğinden dolayı Hindular için de kutsal sayılıyor. Hindistan Sağlık Bakanı Siddharth Nath Singh, şehrin isminin Müslüman imparator Akbar’dan önce de Prayagraj olduğunu ve şehrin yine Hindu kültüründeki gibi aynı isimle anılacağını söyledi. “Bu şehir Hindistan tarihinin ilk zamanlarından beri Prayagraj ismi ile tanınmıştır. Verilen kararı kimse eleştiremez. Birileri gelip sizin anne ve babanızın verdiği isminizi değiştirse ne hissederdiniz?” yorumunda bulunan Singh, karara itiraz edenlerin tarih ve kültür bilgisinden yoksun kişiler olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 08:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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