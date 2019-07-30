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Hindistanlı Sih hacılar Pakistan'a giriş yaptı

İslamabad yönetimi, Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın 550. doğum yıl dönümü dolayısıyla "Nagar Kirtan" kutlamaları öncesinde Hindistanlı yüzlerce Sih hacıya vize verdi

30 Temmuz 2019 Salı 17:21
Hindistanlı Sih hacılar Pakistan'a giriş yaptı

YENİ DELHİ (AA) - Sihizmin kurucusu Guru Nanak'ın 550. doğum yıl dönümü vesilesiyle "Nagar Kirtan" kutlamalarına katılmak isteyen 500'ün üzerinde Sih hacısı, Hindistan'dan Pakistan'a geçiş yaptı.

Ağustosun başında Pakistan'daki Guru Nanak'ın doğum yeri Nankana Sahip'de başlayacak ve bir ay sürecek Guru Nanak'ın 550. doğum yıl dönümü dolayısıyla "Nagar Kirtan" kutlamaları için dün Sih hacılara, İslamabad yönetimince vizeleri verildi.

Hindistan'da Sih ibadet yeri yönetim kurulu üyelerinden Rajinder Singh Mehta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bütün düzenlemelerden memnun olduklarını dile getirdi.

Ağustosun başında Pakistan'daki Nankana Sahip'de başlayacak dini kutlamalar, 30 Ağustos'ta sınırın Hindistan tarafında Sultanpur Lodhi'de sona erecek.

- Kartarpur Koridoru

Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak'ın doğduğu ve 18 yıl yaşadığı bölgede bulunan Pakistan'daki Darbar Sahib tapınağını Hindistan sınırına bağlayan koridorun yapımı, ilk 1988'de gündeme gelmişti.

Projenin, iki ülke arasındaki gerilimler nedeniyle sürekli ertelenmesi yüzünden Sih hacılar, yıllarca hac ibadetlerini sınır boyunca kurdukları dürbünlerle tapınağı izleyerek yapmıştı.

Hacıların, Pakistan'daki tapınakları ziyareti ve hac döneminde vizesiz ülkeye girebilmeleri için son adım, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yemin töreninin düzenlendiği Ağustos 2018'de atılmıştı.

Han ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, yemin törenine katılan Hindistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı ve eski kriketçi Navjot Singh Sidhu'ya bu yıl hac ziyaretine müsaade edileceği, geçidin tamamlanmasıyla da hac döneminde Pakistan'a vizesiz giriş izni sözü vermişti.

Geçen kasımda, İslamabad ve Yeni Delhi, Sih hacılar için Kartarpur sınır kapısını açmayı kabul etmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:21
  1. Guru Nanak
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