Hindistanlı eski bakan hayatını kaybetti Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj başkent Yeni Delhi’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki eski bakan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Swaraj’ın ölümünün "büyük bir kayıp" olduğunu söyledi.

Sushma Swaraj, 2014-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü. Swaraj, 2016’da böbrek nakli olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.