0553 313 94 23

Hindistan'ın Pakistan İHA'sını vurduğu iddia edildi

Hindistan medyası, hava kuvvetlerinin Pakistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu iddia etti.

05 Mart 2019 Salı 13:24
Hindistan'ın Pakistan İHA'sını vurduğu iddia edildi

Hindistan medyası, hava kuvvetlerinin Pakistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu iddia etti.

Ülke medyasında yer alan bir habere göre Pakistan sınırında yer alan Racastan eyaletinin Bikaner kenti yakınlarında Hint savaş uçağı tarafından Pakistan'a ait bir İHA vuruldu.

İsmi verilmeyen bir kaynağa göre son 6 günde ikinci defa bir Pakistan İHA'sının vurulduğu belirtilirken taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:24
  1. pakistan
  2. Pakistan-Hindistan gerilimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    1. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    2. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    3. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu madde..
    4. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    5. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    6. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    7. "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    8. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    9. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    10. Avustralya'daki yangınlar
    11. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    12. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    13. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    14. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    15. Süleyman Soylu:CHP, İYİ Parti,..
    16. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    17. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, "El..
    18. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    19. İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden..
    20. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    22. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    23. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    24. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    25. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    27. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    28. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    29. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    30. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar