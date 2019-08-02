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Hindistan'ın Keşmir'e paramilis güç göndermesi çatışmalara sebep oldu

Güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda bir Hint paramilis gücü öldü, protestolarda ise 3 sivil yaralandı- Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar:- "Keşmir hakkında herhangi bir tartışma, sadece Pakistan'la ve sadece iki taraflı"

02 Ağustos 2019 Cuma 13:13
Hindistan'ın Keşmir'e paramilis güç göndermesi çatışmalara sebep oldu

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Keşmir Vadisi'ne on binlerce paramilis güç gönderme kararının ardından güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda bir Hint paramilis gücü hayatını kaybetti, protestolarda 3 sivil yaralandı.

Hindistan'ın, geçen hafta Cammu Keşmir'e sevk ettiği 10 bin paramilis güce ilave olarak, 28 bin personel daha gönderme kararı bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Polisin verdiği bilgiye göre, eyaletin Shopian bölgesinde bir köyü kordon altına alan paramilis güç ve polisle direnişçiler arasında çıkan çatışmada, bir Hint paramilis gücü yaşamını yitirdi, bir diğeri yaralandı.

Güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışma haberinin yayılması sonucu, bölgede Hindistan karşıtı protestolar düzenlendi.

Hükümet güçleri, protestocuların yürüyüşüne engel olmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, çıkan olaylarda 3 sivil yaralandı.

- "Keşmir' konusu sadece Pakistan'la ve sadece iki taraflı"

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Keşmir sorunu konusunda Hindistan'a ve Pakistan'a yardımcı olmaya hazır olduğunu yinelemesinin ardından Jaishankar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşına konuyu ilettiğini belirterek, "Keşmir hakkında herhangi bir tartışmanın, tüm güvencelerin verilmesi durumunda, sadece Pakistan ile ve sadece iki taraflı" olacağı ifadesini kullandı.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde, bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla, Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:13
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Hindistan
  3. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar
  4. Keşmir
  5. pakistan

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