THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatı yüzde 36 arttı

Hindistan, ekimde İran'dan ham petrol ithalatını önceki aya göre yüzde 36 artırırken Suudi Arabistan'dan alımları yüzde 13 düşürdü

27 Kasım 2018 Salı 11:37
Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatı yüzde 36 arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tuttuğu ülkelerden Hindistan, ekimde İran'dan ham petrol ithalatını önceki aya göre yüzde 36 artırırken Suudi Arabistan'dan petrol ithalatını yüzde 13 düşürdü.

Hindistan Ticaret Bilgi ve İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre, eylülde İran'dan 1,89 milyon ton ham petrol ithal eden Hindistan, ekimde bu rakamı 2,57 milyon tona çıkararak İran'dan 1,42 milyar dolar değerinde ham petrol ithal etti.

Hindistan'ın en çok petrol ithal ettiği ülke ise Irak oldu. Yeni Delhi, ekimde Irak'tan 4,39 milyon ton ham petrol ithal etti.

Suudi Arabistan'dan ise ekimde 3,05 milyon ton ham petrol ithal eden Hindistan, bu ülkeden petrol ithalatını önceki aya göre yüzde 13 azalttı.

Hindistan, Çin'den sonra Tahran'ın ikinci büyük petrol müşterisi olarak İran'dan nisan ayından ekim ayına kadar toplam 17,62 milyon ton ham petrol ithal etti.

ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya İran ile petrol ticareti konusunda geçici muafiyet tanındığını duyurmuştu.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:37
  1. Hindistan
  2. iran
  3. petrol
  4. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kremlin’den “Ukrayna’da sıkıyönetim” açıklaması
    1. Kremlin’den “Ukrayna’da sıkıyönetim”..
    2. İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk..
    3. Esnaf ve KOBİ'ler POS cihazını cebinde..
    4. Günübirlik kiralanan evlere sıkı denetim
    5. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    6. YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık..
    7. Gaziantep'teki silahlı kavga
    8. İbrahim Güler kimdir?
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Kaçırılan Suriyeli kadın, polis..
    11. Helikopterin düşme anının görüntüleri..
    12. Feyat Asya kimdir?
    13. Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık..
    14. İsviçre'de "zaman ve mekanlara bakış"..
    15. Benzemezlerin ittifak görüşmesi tam..
    16. Mehmet Çakın kimdir?
    17. Yanlış penaltı vermişlerdi... MHK..
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. Köpeklerinin öldüğü otelin sahibine..
    20. "Üniversitelerimizde planlama eksiği..
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü