Hindistan'ın ikinci Ay görevi ertelendi Chandrayaan-2 uzay aracı teknik aksaklık nedeniyle fırlatılamadı

SRIHARIKOTA/CHANDIGARH (AA) - Hindistan'ın ikinci Ay görevini gerçekleştirecek Chandrayaan-2 (Ay Gemisi) uzay aracının fırlatılması teknik aksaklık nedeniyle ertelendi. Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, fırlatma sisteminde teknik bir aksaklık gözlemlendiği, Chandrayaan-2 aracının fırlatılmasının önlem olarak iptal edildiği belirtildi. Açıklama, fırlatma için yakın zamanda yeni bir tarih belirleneceği kaydedildi. Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yapan keşif aracı, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak. Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

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