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Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki sıkı tedbirleri sürüyor

Cammu Keşmir eyaletinde pazar akşamından bu yana yaşanan telefon ve internet kesintisi devam ediyor- Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda tansiyon üst seviyede- Pakistan kara, hava ve deniz birlikleri, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'e yeni askeri birlikler gönderme kararının ardından alarma geçti

06 Ağustos 2019 Salı 12:46
Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki sıkı tedbirleri sürüyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesi hükmünün, Cumhurbaşkanlığı emriyle kaldırılmasının ardından, bölgede hafta sonundan bu yana sıkı tedbirler uygulanıyor.

BBC'de yer alan haberde, Cammu Keşmir eyaletinde pazar akşamından bu yana telefon ve internet hizmetlerindeki kesintinin sürdüğü belirtildi.

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının ardından, bölgede geniş çaplı protesto gösterilerinin yaşanmasının beklendiği, iletişim kanallarındaki kesintiler sebebiyle halkın durumu nasıl karşıladığının bilinmediği bildirildi.

BBC muhabirinin bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiye göre, kimse, eyaletin diğer bölgelerinde ne tür gelişmelerin yaşandığını bilmiyor, kimseyle iletişim kurulamıyor.

Bölge halkının yanı sıra Hindistan'ın diğer eyaletlerinde yaşayan Keşmirlilerin de ailelerine ve akrabalarına ulaşamadığı için endişeli oldukları vurgulandı.

- Kontrol Hattı'nda gerginlik üst seviyede

Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda tansiyonun yüksek olduğu kaydedildi.

Pakistan kara, hava ve deniz birliklerinin, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'e yeni askeri birlikler gönderme kararının ardından yüksek seviyede alarma geçtiği; ülkenin en üst düzey komutanlarının, garnizon şehri Rawalpindi'de toplandığı bilgisi paylaşıldı.

- Güvenlik güçlerine uydu telefonu

Hindistan'ın, son haftalarda Cammu Keşmir'e on binlerce paramilisi konuşlandırması, bölgedeki gerilimi yükseltmişti.

Turistlerin bölgeden ayrılması, dini ziyaret için bölgede bulunan Hindu hacıların evlerine dönmesi istenmişti.

Pazar gecesi Cammu Keşmir'in iki eski başbakanının ev hapsine alınmasının ardından bölgede telefon ve internet hizmetleri kesilmiş, telefon kesintilerinin yaşanacağı nedeniyle, güvenlik kuvvetlerine uydu telefonları verilmişti.

Öte yandan dün akşam Cammu Keşmir’in eski başbakanları Omar Abdullah ve Mehbuba Mufti ile yerel siyasetçiler tutuklanmıştı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla dün kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.



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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:46
  1. Cammu Keşmir
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