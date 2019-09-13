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Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik kısıtlamalarını kaldırdığı iddiası

Hint merkezi yönetimi, bölgede 5 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerine son verildiğini duyurdu- Hazratabal ve çevresinde cuma namazı nedeniyle bazı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı, kent merkezindeki 5 polis karakolu çevresindeki seyahat kısıtlamalarının süreceği bildirildi- Hint yönetimi kısıtlamaları son haftalarda kısmen hafifletmeye başladıysa da kısıtlamaların yol açtığı tedirginlik henüz geçmiş değil. Okullar açıldığı halde az sayıda öğrenci derslere devam edebiliyor. Kapalı durumdaki dükkanların büyük bölümü ise hala kepenklerini açmış değil- Anayasa değişikliğinin ardından gözaltına alına yerel siyasi liderler, kamu çalışanları ve bağımsızlık yanlısı aktivistler ise halen hapiste tutuluyor

13 Eylül 2019 Cuma 15:41
Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik kısıtlamalarını kaldırdığı iddiası

ANKARA (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de merkezi hükümetin bölgenin özel statüsünü kaldıran anayasa değişikliğinin ardından önlem olarak getirdiği güvenlik ve haberleşme kısıtlamalarının kaldırıldığı iddia edildi.

Hint haber ajansı ANI'da yer alan habere göre, merkezi hükümetin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesiden yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmış, trafik akışı normale dönmüştür. Telefon hatları tamamen açılmıştır. Kupwara ve Handwara da mobil ağlar yeniden çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

- Yeni kısıtlamalar

Öte yandan PTI haber ajansı resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Hazratabal ve çevresinde cuma namazı nedeniyle bazı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı, kent merkezindeki 5 polis karakolu çevresindeki seyahat kısıtlamalarının süreceği bildirildi.

Cammu Keşmir'de int güvenlik güçlerinin 5 Ağustos'tan bu yana aldığı olağanüstü önlemler nedeniyle başkent Srinagar ve diğer kentlerin büyük bölümü polis barikatları ve dikenli tellerle çevrildi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle halk sokaklara çıkamıyor, dükkanlar ve iş yerleri kapalı bulunuyor.

Telefon hatlarının ve internet hizmetinin kesilmesi nedeniyle Keşmirliler yakınlarıyla haberleşmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor.

Hint yönetimi kısıtlamaları son haftalarda kısmen hafifletmeye başladıysa da kısıtlamaların yol açtığı tedirginlik henüz geçmiş değil. Okullar açıldığı halde az sayıda öğrenci derslere devam edebiliyor. Dükkanların büyük bölümü ise hala kepenklerini açmış değil.

Anayasa değişikliğinin ardından gözaltına alına yerel siyasi liderler, kamu çalışanları ve bağımsızlık yanlısı aktivistler ise halen hapiste tutuluyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:41
  1. Cammu Keşmir
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