Hindistan'ın Cammu Keşmir konusundaki kararlarına eleştiriler yöneltildi

SRİNAGAR (AA) - Hindistan hükümetinin, gerek Cammu Keşmir bölgesinde dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıyan kararı ve gerekse Cemaat-i İslami Keşmir'in yasaklanmasıyla ilgili kararı uzmanlar ve hukukçular tarafından eleştirildi.

Cammu Keşmir hükümetinin eski üst düzey hukuki danışmanı Jehangir İkbal Ganai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yasaların çıkarılma şeklinin doğru olmadığını belirtti.

Ganai, Cammu Keşmir'de Haziran 2018'den beri seçilmiş bir hükümetin bulunmadığını hatırlattı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Barış, Kalkınma ve Reform Merkezi Başkanı ve aynı zamanda Keşmir konusunda uzman İrşad Mahmud da "Keşmir'in özel statüsünü değiştirerek Hindistan'la birleştirmenin amaçlandığını", bunun Hindistan'ın hayali olduğunu ifade etti.

-Cemaat-i İslami Keşmir'in yasaklanmasıyla ilgili karar

Siyasi analist Sheikh Showkat ise Hindistan İçişleri Bakanlığının, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'in yasaklanması kararına ilişkin, bir dünya görüşüne ve ideolojiye sahip olan bu örgütün yasakla değil ancak başka bir dünya görüşüyle yenilebileceğini söyledi.

Mahmud, Cemaat-i İslami Keşmir'in özellikle güney Keşmir'de önemli bir siyasi parti olduğunu belirterek, örgütün uzun yıllar önce kendini militanlıktan uzaklaştırdığını kaydetti.

Cemaat-i İslami Keşmir gibi bir siyasi partinin yasaklanmasının Hindistan'a zarar vereceğini ifade eden Mahmud, özellikle gençlerin siyasi bir çıkış yolu olmadığında militanlığa daha yatkın olacaklarını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki kabinenin aldığı, bölgede dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıyan kararın, devlet başkanı tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasaklamıştı. Kararda, Cemaat-i İslami Keşmir'in "ayrılıkçı hareketleri tırmandırma, saldırganlığa destek verme ve şiddeti kışkırtma ihtimali" nedeniyle 5 yıllığına yasaklandığı belirtilmişti.



Hindistan güçleri, Cammu Keşmir'de geçen hafta Cemaat-i İslami Keşmir'in 300'ün üzerinde lideri ve üyesini tutuklamıştı.

Cammu Keşmir'in özerkliğinin ihlali olarak görülen kararların, gelecek günlerde bölgede gösterilere neden olması öngörülüyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.



Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.



- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.



Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.



Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle iniş yaptığı yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.