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Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına Pakistan halkından tepki

Hindistan hükümetinin aldığı Cammu Keşmir kararının ardından Pakistan halkı protesto gösterileri düzenledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:16
Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına Pakistan halkından tepki

Hindistan hükümetinin aldığı Cammu Keşmir kararının ardından Pakistan halkı protesto gösterileri düzenledi.


Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir için adım attı. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, sabah saatlerinde parlamentoya Cammu Keşmir’e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırılmasını öngören teklif götürdü. Teklif, muhalif milletvekillerinin protestosuna rağmen kabul edildi. Alınan kararın ardından Cammu Keşmir’de artık Hindistan yasaları geçerli olacak.


Hindistan’ın bu kararına tepki veren Pakistan’daki bütün siyasi parti mensupları ve halk Karaçi, Lahor, Peşaver, Kuetta ve diğer şehirlerde protesto gösterileri düzenleyerek Hindistan Silahlı Kuvvetleri yüzünden acı çeken Cammu Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Gösterilerde halkı Cammu Keşmir halkının kendi kaderlerini tayin hakkını alma mücadelelerini desteklediklerini ifade etti.


Gösterilere katılan bir protestocu, Hindistan kuvvetlerinin gençlerin, erkeklerin, kadınların ve hatta çocukların kanıyla yıkadığı Cammu Keşmir’in dünyada cennetin bir sembolü olduğunu söyledi. Protestocu, "Hint işgalindeki Keşmir’in özgürlük hareketi başarıya yaklaşıyor ve Hint işgali yakında sona erecek. Pakistan, Hindistan’ın Cammu Keşmir kararını reddediyor" dedi.


Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Kureshi, Hindistan’ın 370. maddeyi iptal etmesiyle birlikte işgal altındaki Cammu Keşmir’de soykırım ve etnik temizlik tehdidinin bulunduğunu söyledi. Kureshi, Pakistan kararının temyiz edilmesini ve Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), dost ülkeler ve insan hakları örgütlerinden bu konuda sessiz kalmamalarını talep edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:16
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