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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Mahatma Gandi anlatıldı

22 Aralık 2018 Cumartesi 00:26
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Mahatma Gandi anlatıldı

ANKARA (AA) - Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da program düzenlendi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla büyükelçilikte düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Çetin Akar ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korhan Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bhattacharyya, burada yaptığı konuşmada, Hindistan halkının Gandi'yi "ulusun babası" olarak tanımladığını söyledi.

Dünya çapında ülkesinin bağımsızlığı için mücadele veren kişi olarak bilinen Gandi'nin, Hindistan halkı için "özgürlük mücadelesine öncülük eden" kişi olduğunu söyleyen Bhattacharyya, Gandi'nin değişim ve şiddet karşıtı fikirlerinin "şiddetsiz mücadele" temelinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen programa katılan Akar, konuşmasında Türkiye ve Hindistan arasındaki kültürel bağların önemine işaret etti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya program kapsamında "Hindistan Edebiyatı: Etkileri ve Değişimleri" başlıklı konuşma yaptı. Kaya, Türkiye ve Hindistan arasında kültürel değişimler ve karşılıklı zengin etkileşim olduğuna dikkati çekti.

Program kapsamında, Gandi'nin anlatıldığı görsel sunum yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 00:26
  1. Ankara
  2. Gandi
  3. Hindistan

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