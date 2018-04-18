Hindistan'ı fırtına vurdu: 10 kişi öldü

Yerel medyadaki haberlere göre, Batı Bengal'in başkenti Kalküta'daki fırtına nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

Saatteki hızı 98 kilometreyi bulan fırtına yüzünden Kalküta'da hayat felç oldu, bazı ağaçlar köklerinden söküldü. Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı, bazı tren seferleri iptal edildi.





