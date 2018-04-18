Hindistan'ı fırtına vurdu: 10 kişi öldü
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde etkili olan ve hızı saatte 98 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle10 kişi hayatını kaybetti.18 Nisan 2018 Çarşamba 10:38
Yerel medyadaki haberlere göre, Batı Bengal'in başkenti Kalküta'daki fırtına nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.
Saatteki hızı 98 kilometreyi bulan fırtına yüzünden Kalküta'da hayat felç oldu, bazı ağaçlar köklerinden söküldü. Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı, bazı tren seferleri iptal edildi.
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