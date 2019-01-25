Hindistan'dan Venezuela için diyalog çağrısı

ANKARA (AA) - Hindistan, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin siyasi çözüm için diyalog çağrısında bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, haber sitesi Wire'da yayımlanan açıklamasında, "Venezuela halkının, şiddete başvurulmadan yapıcı diyalog ve müzakere yoluyla farklılıkların çözümü için hareket etmesi gerektiğini" söyledi.

Kumar, Venezuela ile Hindistan'ın "yakın ve samimi" ilişkiler içinde olduğunu belirterek "Venezuela halkının refahı ve gelişimi için Venezuela'da demokrasi, barış ve güvenliğin çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.