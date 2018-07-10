Hindistan’dan skandal 'cuma namazı' kararı!

Hindistan Yüksek Mahkemesi, bütün Müslümanların tepkisini çekecek skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Yüce Allah'ımızın, sevgili Peygamberimiz aracılığıyla Müslümanlara gönderdiği namaz hediyesine yasak getirdi.

Mahkemenin aldığı karara göre, Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletinde, Yamuna Nehri kıyılarında yer alan Agra şehrindeki yer yüzünün gelmiş geçmiş en güzel türbesi olan Tac Mahal'de yer alan mescitte, şehir dışından gelen Müslümanların Cuma namazı kılması yasaklandı.

CUMA NAMAZI İÇİN KİMLİK ŞARTI

Hindistan Yüksek Mahkemesi, skandal yasak kararıyla ilgili akıllara zarar bir açıklama yayımladı. Hindistan'da İngilizce olarak günlük yayımlanan The Times of India gazetesinde yer alan çirkin açıklamada, "Tac Mahal Türbesi, dünyanın yedi harikasından biridir. Bu yüzden türbenin korunması lazım. Orada namaz kılmak gereksizdir” ifadeleri kullanıldı.

Alınan karara göre, Tac Mahal Türbesinin mescidinde Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanların, öncelikle güvenlik görevlilerine türbenin yer aldığı Agra şehrinde oturduğuna dair belge ibraz etme şartı getirildi.

MÜSLÜMANLARIN HİNDİSTAN’DAKİ MÜHRÜ: TAC MAHAL

Tac Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt mezardır.

İslâm türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Babür İmparatorluğunun 5. hükümdarı Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta ölen eşi Ercümend Bânû Begüm için o zamanki imparatorluğun başkenti olan Agra'da Yamuna Nehri'nin kıyısında yaptırılmıştır. Mümtaz Mahal'in ve 1666'da ölen imparator Şah Cihan'ın mezarlarını barındırır.

Yapı, Şah Cihan'ın hâkimiyeti süresinde en parlak dönemini yaşayan Bâbürlüler'in güç ve kudretini temsil eder. Hanedanın güç ve kudreti kadar, Şah Cihan ile eşi Ercümend Bânû Begüm arasındaki sevginin de sembolüdür.[1] Şah Cihan'ın tahta çıkması üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercümend Banu, on dördüncü çocuğunu doğururken hayatını kaybetmiştir. Hükümdarın, eşine duyduğu sevginin hatırasına görkemli bir anıt mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulduğu anlatılır.

1983'ten bu yana UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Yılda tahmini 3milyon kişi tarafından ziyaret edilir.

HİNDU MİLLETVEKİLİNDEN ÇİRKİN SALDIRI

Anıt geçtiğimiz yıl Hindistan'daki iktidar partisi üyelerinin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi milletvekillerinden Sangeet Som, Tac Mahal'i "Hint kültüründeki kara bir leke" olarak nitelemiş ve "Tac Mahal'i inşa eden adam babasını hapse attı. Hinduları katletmek istedi" demişti.

(Milli Gazete)