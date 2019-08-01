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Hindistan'dan Keşmir Vadisi'ne 25 bin ilave paramilis güç

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:30
Hindistan'dan Keşmir Vadisi'ne 25 bin ilave paramilis güç

ANKARA (AA) - Hindistan, geçen hafta Cammu Keşmir'e sevk ettiği 10 bin paramilis güce ilave olarak 25 bin personel daha gönderiyor.

NDTV haber kanalının resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Keşmir Vadisi'ne geçen hafta 10 bin paramilis güç gönderen Hindistan, bunlara ilave olarak 25 bin personel daha sevk ediyor.

Yetkililer, paramilis güçlerin bu sabah gelmeye başladığını açıklarken, Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, Keşmir'deki güvenlik hazırlıklarını denetlemek amacıyla iki günlüğüne bölgeye gitti.

Yeni birliklerin Keşmir Vadisi'ne ulaşmasıyla birlikte Hindistan, iki hafta içinde bölgede mevcut paramilis güce ilaveten 35 bin personel daha konuşlandırmış olacak.

Hindistan hükümeti, geçen hafta bölgeye 100 bölük konuşlandırıldığını ve bu adımın isyan karşıtı operasyonları güçlendirmek için atıldığını açıklamıştı.

Hindistan'ın 10 bin ilave paramilis güç kararı, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'ın güvenlik durumunu gözden geçirmek için Keşmir Vadisi'ne yaptığı ziyaretin ardından alınmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan bombalı saldırının ardından Pakistan ile Hindistan arasında gerilim tırmanmış, iki ülke karşılıklı olarak hava saldırıları düzenlemişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:30
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. Keşmir
  4. Keşmir Vadisine 25 bin asker

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