Hindistan'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı mülteciler

ANKARA (AA) - Hindistan'ın son dönemde Myanmar'a sınır dışı ettiği bazı Arakanlıların ardından onlarca Arakanlı Müslüman'ın Hindistan'dan Bangladeş'e ulaştığı bildirildi.

Bangladeş'te Ukhiya polis merkezinden sorumlu yetkili Abul Khayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kadın ve çocuklar dahil 48 Arakanlı mülteciyi aldıklarını belirterek, bu kişileri Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kampı yetkililerine gönderdiklerini söyledi.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu Başkanı Abul Kalam da Hindistan'dan Bangladeş'e gelen Arakanlı mültecilerin "yeni akınına" ilişkin bilgi sahibi olduklarını ifade etti.



Kalam, komisyonun ileri gelenlerinin güncel gelişmeleri ele almak üzere Cox's Bazar'da oldukları bilgisini verdi.

Yerel medya kuruluşu Bangla Tribune'de yer alan habere göre de son 10 günde en az 468 Arakanlı mülteci Bangladeş'e girmek için Hindistan sınırını geçti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hindistan'ın Ekim 2018'den bu yana ikinci kez aldığı bazı "Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri gönderilmesi" kararından üzüntü duyulduğu ve şartların geri dönüş için uygun olmadığı belirtilmişti.

Hindistan, aldığı bu kararla, ekim ayından bu yana ikinci defa Arakanlı Müslümanları, şartların geri dönüş için uygun olmadığı Myanmar’a yollamış oldu. Hindistan, ekimde 7 Arakanlı Müslüman'ı Myanmar'a geri göndermişti.

Hindistan'da BMMYK'ya kayıtlı yaklaşık 18 bin Arakanlı mülteci ve sığınmacı olduğu biliniyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.



İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.



BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.