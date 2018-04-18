Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hindistan'dan akılalmaz iddia! Alay konusu oldular

Hindistan'ın Tripura eyaletinin başbakanı Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce antik Hindistanlılar tarafından icat edildiğini iddia etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:11
Hindistan'dan akılalmaz iddia! Alay konusu oldular

Hindistan'da iktidardaki milliyetçi 'Hindistan Halk Partisi' (BJP) hükümetinden Tripura eyaletinin yöneticisi Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce eski Hindistan'da icat edildiğini savundu

AKILALMAZ İDDİA

İddiasının kanıtlarını Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biri olan Mahabbarata'ya dayandıran Deb, destandaki 'Kurukşetra Savaşı'nın' bu teknolojilerin varlığını kanıtladığını öne sürdü.
Eyalet başbakanı Deb "Avrupalılar ve Amerikalılar bunların kendilerinin olduğunu iddia edebilir ancak aslında bu bizim teknolojimiz. Hindistan interneti asırlardır kullanıyor. Mahabbarata'da Sanjaya (destandaki karakterleden biri) kördü ancak buna rağmen savaş alanında neler olup bittiğini Dhritarashtra'ya (Kurukşetra Savaşı döneminde Hastinapur'un Kralı) anlattı. Bu internet ve teknoloji sayesindeydi. O dönem ayrıca uydular da vardı" ifadelerini kullandı.

ALAY KONUSU OLDU

Hindistanlı bakanın açıklamaları özellikle sosyal medyada alay konusu oldu.
Twitter kullanıcıları Başbakan Narendra Modi dahil BJP hükümetinden birçok ismin benzer iddialarda bulunduğunu hatırlatarak bunun 'tehlikeli bir eğilim' olduğu yorumunu yaptı. Bunlarla birlikte bir çok şekilde dalga geçilen Dap, günün en çok konuşulan konularından oldu.

HİNDİSTANLILARIN İLGİNÇ İDDİALARI

Hindistan'da daha önce de bazı siyasilerin ilginç açıklamaları olmuştu. Ekim 2014'te Başbakan Narendra Modi Mumbai'deki bir hastanede doktorlara yaptığı konuşmada kozmetik cerrahinin antik Hindistan'da varolduğunu ve fil başlı tanrı Ganeş'in cerrahi operasyon geçirdiğini öne sürmüştü. Bu yıl Eylül ayında da Devlet Bakanı olan Satyapal Singh, belirli mantraların İngiliz bilim insanı Isaac Newton'dan önce hareket yasalarını çözdüğünü öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:11
  1. Hindistan
  2. internet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik zirve sona erdi!
    1. Kritik zirve sona erdi!
    2. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    3. Çocuklar kahve içmeli mi?
    4. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    5. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    6. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    7. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    8. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    9. Üniversite sınavında FaceTıme..
    10. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    11. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    12. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    13. Böyle insanlardan uzak durun!
    14. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    15. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    16. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    17. Türkiye'yi hedef alan Juncker yine..
    18. KKTC küfürbaz Şansal'a 'kapıyı' açtı
    19. Yunan küstahlığı: Kendine gel Türkiye
    20. Merkez Bankası faiz mi artıracak?
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!