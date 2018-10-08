Hindistan'dan ABD'ye gözdağı

Rusya'ya düzenlediği 6 günlük ziyaretin ardından New Indian Express'e açıklamalarda bulunan Rawat, Hindistan hükümetinin S-400 anlaşması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulayabileceğinin farkında olduğunu ancak Yeni Delhi'nin bağımsız bir politika izlediğini ifade etti.

'Hindistan-ABD ilişkilerinin kötüye gitmesi Rusya'yı endişelendirmemeli'

Rawat, Rusya'nın Hindistan ve ABD arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinden endişe duymaması gerektiğini de belirtti.

Rawat, "Teknoloji almak için ABD'yle temaslarımızı geliştirmemize rağmen, bağımsız politika izlediğimizden emin olabilirsiniz. Biz yaptırımları istişare ederken ve siz yaptırımları sorarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gelecekte ABD'yle sorun yaşama ihtimaline karşın S-400 anlaşmasını imzaladı" ifadelerini kullandı.

Putin'in ziyareti sırasında imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki Hindistan ziyareti sırasında iki ülke S-400 anlaşmasını imzalamıştı. 5.4 milyar dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.

ABD Hindistan'ı sürekli tehdit ediyordu

ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan'ı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu.

Öte yandan bu tehditlerin hedefi olan tek ülke Hindistan değil. Sözgelimi, ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Rusya'yla imzaladığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için de bazı yaptırım tehditlerinde bulunmuştu. Nitekim ABD, Türkiye'ye 5. nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulması kararını almıştı.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.