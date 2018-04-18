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Hindistan'daki vahşet protesto ediliyor

Hindistan'da 8 yaşındaki Müslüman kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:26
Hindistan'daki vahşet protesto ediliyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 8 yaşındaki Müslüman kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesi üniversitelerde protesto edildi.

Protestocu öğrenciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesine karşı barışçıl gösteri düzenlediklerini, gösterilere Hint polisinin müdahale ettiğini belirtti.

Polisin öğrencilere biber gazıyla müdahalesi üzerine çatışmaların çıktığı, en şiddetlisinin Awantipora'da İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yaşandığı ifade edildi.

Hint polisinin açıklamasında gösterilerde 2 öğrenci ve 2 memurun yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da pazar günü Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

Asifa Bano adlı kız çocuğuna işkence sırasında bilincinin kapalı kalması için sakinleştirici verildiği, bacaklarının kırıldığı, boğularak öldürüldükten sonra kafasına taşla vurulduğu polis tutanaklarında yer almıştı.

Vahşi cinayetin Müslüman Gujjarları korkutarak Cammu Keşmir'in Hint nüfusun yoğun olduğu kesiminden uzaklaştırmak amacıyla işlenen bir nefret suçu olduğu öne sürülüyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:26
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