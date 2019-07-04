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Hindistan'daki taşan baraj

Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen taşkında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi- 8 kişi hala kayıp

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:41
Hindistan'daki taşan baraj

MUMBAİ (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen taşkında ölenlerin sayısı 15'e çıktı, kayıp 8 kişiden ise henüz haber alınamadı.

Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın önceki gün akşam Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkının ardından, kurtarma ekiplerinin bu sabah 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını açıklayan yetkililer, taşkın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirtti.

Eyalet yetkilisi Datta Bhadakawad, kurtarma ekiplerinin kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederken, yetkililerin, taşan barajla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini aktardı.

Bhadakawad, dünkü arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedilmişti.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu. Sahada hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edilmişti.

Haber ajansı IANS'ın haberinde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak onarım yapılmadığı iddiaları yer almıştı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:41
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