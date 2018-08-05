0553 313 94 23

Hindistan'daki şiddetli yağışta ölenlerin sayısı arttı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlara bağlı kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 175'e yükseldiği belirtildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:57
Hindistan'daki şiddetli yağışta ölenlerin sayısı arttı

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, temmuz başından bu yana Uttar Pradeş'in çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 175 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 139 kişinin yaralandığını belirtti.

Çok sayıda binanın duvarının çökmesine, elektrik direklerinin devrilmesine ve yolların su altında kalmasına neden olan şiddetli yağışlarda bin 606 ev ve barınak hasar gördü. 

Ölenlerden çoğunun, yıkılan ev ya da duvarlar, elektrik çarpması, ağaç devrilmesi nedeniyle veya akıntıya kapılma sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Uttar Pradeş eyaletiBaşbakanı Yogi Adityanath, yağmurdan ciddi şekilde etkilenen kişilere maddi ve tıbbi yardım sağlanması konusunda yetkililere talimat vermişti.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle temmuz ayında ülke genelinde 600'e yakın kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:57
  1. hindistan yağış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
    1. ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı..
    2. Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde..
    3. Engelli yolcuyu almadı! Belediye..
    4. Bingöl'de engelli yolcuyu almayan..
    5. Üniversiteler tercih günlerine hazır
    6. Bakan, ucuz diye Rum Havalimanı'nı..
    7. ABD, İran için harekete geçti!
    8. Barbunya salatası nasıl yapılır?
    9. İddet nedir?
    10. Münbiç'te 25'inci devriye görevi yapıldı
    11. Adana'da otomobil ile minibüs..
    12. Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı
    13. Dinamitle balık avlamak isterken feci..
    14. Ayak bileği burkulmasına dikkat!
    15. Cezayir'i sel ve yıldırım vurdu: 6 ölü!
    16. Hamileyken saç kestirmek yanlış mı?
    17. Evlerimizde öncelik kimin?
    18. ABD'de büyük olaylar: 3 yaralı 4 gözaltı
    19. Kadın kocasından izinsiz nafile orucu..
    20. Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama