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Hindistan’daki sel felaketinde bilanço artıyor

Hindistan’ın Assam ve Bihar eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 200’e çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:57
Hindistan’daki sel felaketinde bilanço artıyor

Hindistan’ın Assam ve Bihar eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 200’e çıktı.


Hindistan’da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki selden en çok etkilenen Assam ve Bihar eyaletlerinde ölü sayısı 200’e yükseldi.


Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, Assam eyaletinde 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Brahmaputra nehri de dahil olmak üzere birçok nehirde su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği ve bazı bölgelerde su baskınlarının sürdüğü ifade edildi. Assam Afet Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 20 bölgede selden 3.8 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi.


Bihar eyaletinin doğusunda ise en az 120 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Eyalette yaklaşık 12 bölgede yaşayan 8.1 milyon kişi şiddetli yağışlardan etkilendi. Koshi, Burhi Gandak, Bagmati, Adhwara Samooh, Kamla Balaan ve Mahananda nehirlerde suyun tehlikeli seviyede olduğu belirtildi. Bihar’da selden etkilenenlerin 42 yardım kapına sığındığı ve 796 yardım personeli ile 125 kurtarma botunun yardım çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.



Trende mahsur kalan bin yolcu kurtarıldı


Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde dün, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninde en az bin kişi mahsur kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin havadan ve karadan 15 saat süren çalışmaları sonucunda, mahsur kalan 9’u hamile olmak üzere bin 50 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Yolcular tarafından yapılan açıklamada, insanların yiyecek ve içeceksiz 15 saat boyunca kurtarılmayı beklediği ifade edildi. Etkilenen yolcular için farklı ulaşım imkanları sunulduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:57
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