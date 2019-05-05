Hindistan’daki parlamento seçimleri Seçimlerin 29 Nisan'da başlayan dördüncü aşaması tamamlandı⁃ Yaklaşık 85 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 72’sini belirlemek için oy kullandı- Seçimin beşinci turu yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin dördüncü aşaması tamamlandı.

Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin dördüncü aşamasında, 9 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 85 milyon vatandaşın oy kullandığını bildirdi.

Kayıtlı 130 milyon seçmenin bulunduğu dördüncü aşamada, seçime katılım oranının yüzde 65,51 olduğu belirtildi.

Seçimin dördüncü aşamasında 9 eyaletten 961 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 72'si için yarıştı. İlk dört aşaması tamamlanan genel seçimlerde yarın ile 12 ve 19 Mayıs'ta 168 sandalye için oy kullanılacak. Seçimin yarın başlayacak beşinci aşamasında 51 sandalye için 7 eyalette oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor. - Suikast Öte yandan, seçimlerin bu aşamasında, Hindistan Halk Partisinin (BJP) Cammu Keşmir’in Anantnag kentindeki liderlerinden Gul Mohammad Mir, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



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