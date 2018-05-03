Hindistan’daki kum fırtınasında bilanço artıyor

Hindistan’da meydana gelen kum fırtınası ve yıldırım düşmesi nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Paradesh, Racastan ve Pencap eyaletlerinde etkili olan fırtına, evlere, ağaçlara ve elektrik direklerine zarar verdi.

Fırtınada bir çok kişinin de yaralandığı öğrenildi. Geçen ay Uttar Pradesh'te meydana gelen fırtınada en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.