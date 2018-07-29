0553 313 94 23

Hindistan'daki felaket 64 can aldı!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:39
Hindistan'daki felaket 64 can aldı!

Hindistan'ın Uttar Pradeşeyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

"Hindustan Times"ın haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlarda 64 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Bölgede 385 evin hasar gördüğü yağışlarda 28 hayvan telef oldu.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, zarar gören ev ve binalarla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi.

Hükümet ayrıca, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine, yaralananlara ve evleri hasar görenlere mali yardımda bulunulacağını açıkladı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500'den fazla kişinin öldüğü, 200'e yakın kişinin yaralandığı bildirdi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 14:39
  1. Hindistan
  2. Eyalet
  3. uttar pradeş
  4. hindustan times

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barzani'den flaş 'birlik' çağrısı
    1. Barzani'den flaş 'birlik' çağrısı
    2. Hindistan'daki felaket 64 can aldı!
    3. Dehşete düşüren iddia: Sizi de bu kedi..
    4. Evlerimizdeki büyük tehlike! Uzmanlar..
    5. "Papaz Brunson'la 15 Temmuz'un rövanşı..
    6. Babasından zorla alınmıştı, soruşturma..
    7. Giresun’da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    8. 23 ülkenin tankları Rusya'da..
    9. Soylu aileyi aradı... Polislerin..
    10. Kafeteryada dehşet anları! Önce öptü,..
    11. İşte Sercan Yıldırım'ın yeni takımı!
    12. Düğünlerine belediye otobüsü ile..
    13. Şehit iş makinesi operatörü ebedi..
    14. Zonguldak'ta otomobil hafriyat kamyonu..
    15. 'Puan maçı gibiydi'
    16. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    17. Hesabına yanlışlıkla 22 bin TL yatan..
    18. CHP'de imza süreci tamamlanıyor
    19. Ve Cocu yıldız futbolcunun biletini..
    20. Suriyelilerin bayram dönüşleri sürüyor
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!