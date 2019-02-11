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Hindistan'daki domuz gribi salgını

Ülkede salgın nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Racastan eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:51
Hindistan'daki domuz gribi salgını

ANKARA (AA) - Hindistan'da domuz gribi salgını nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Racastan eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Hindistan basınında yetkililere dayandırılan haberlere göre, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan'da bu yıl 2 bin 854 vaka kaydedildi.

Yetkililer, eyalette hafta sonu 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yıl başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının 105'e çıktığını bildirdi.

Eyalette salgının en fazla Jaipur, Ganganagar ve Sikar şehirlerinde görüldüğü kaydedildi.

Hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler ise Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri olmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 07:51
  1. domuz gribi
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