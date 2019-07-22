0553 313 94 23

Hindistan'daki aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:28
Hindistan'daki aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, güneybatı eyaleti Kerala'daki yağışlar nedeniyle de son dört günde 10 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kerala Eyalet Afet Yönetimi kaynaklarından yapılan açıklamada, 18 Temmuz'dan bu yana şiddeti artan muson yağışlarının yol açtığı sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD), şiddetli yağışların devam edeceği belirtilerek, Kerala eyaletinin 5 bölgesinde daha önce verilen kırmızı alarm uyarısının 25 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi. Ayrıca, dalga boyunun 10 metreye kadar çıkabildiği vurgulanarak, balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Eyalette yağış ve sellerden etkilenenler için 27 yardım kampı kurulduğu, aşırı yağışlar nedeniyle Kannur, Malappuram ve Kasargod bölgelerinde yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

- Sellerden en çok etkilenen eyaletler Bihar ve Assam

Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli yağışlar nedeniyle bu ay oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 98, Assam'da 62 kişi yaşamını yitirmişti.

Kerala'da geçen yıl haziranda muson mevsiminin başlamasıyla etkili şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:28
  1. Hindistan
  2. Hindistan Meteoroloji Departmanı
  3. Hindistan'daki aşırı yağışlar
  4. Kerala
  5. Kerala Eyalet Afet Yönetimi
  6. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya’da 1 haftada 72 kişi öldürüldü, 32 kişi kaçırıldı
    1. Nijerya’da 1 haftada 72 kişi..
    2. MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou..
    3. Skandalların ismi Canan Kaftancıoğlu..
    4. İş merkezinde çıkan yangın paniğe..
    5. Hindistan'daki aşırı yağışlar can..
    6. Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya..
    7. Turistleri gasp eden 3 sahte polis..
    8. Bülent Korkmaz: “3 mevkiye transfer..
    9. Mutfağınızdaki atıkları..
    10. Siirt’te virajı alamayan araç takla..
    11. Tuzla Belediyesinden selden etkilenen..
    12. Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu
    13. Dışişleri, Mogadişu'daki terör..
    14. Suriye rejim güçleri Serakib’i..
    15. Bingöl’de minibüs ile otomobil..
    16. Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini..
    17. Karaköprü Belediyesi Yüzme Havuzu..
    18. Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele
    19. Bartın'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    20. Afyonkarahisar’da 15 bin adet..
    21. Türkiye'den bir ilk daha! ASELSAN..
    22. Sulama kanalında kurtarılan 3 çocuk..
    23. Galatasaray'ın başına bela oldu:..
    24. İsyan ettiren fark: Tarlada 5, halde..
    25. Tarsus’ta bağdan 500 kilo üzüm çalan..
    26. Erciş’te mobilya mağazası açılışı
    27. Artvin’de asfalt yüklü kamyon devrildi
    28. Binali Yıldırım Bergama’da
    29. Murat Cavcav: “Herkes bilsin hiç..
    30. ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti