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Hindistan'da "yıldırım" nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Bihar eyaletinde yaşadıkları bölgelere yıldırım isabet eden 20 kişi hayatını kaybetti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
Hindistan'da "yıldırım" nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

PATNA (AA) - Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yaşadıkları bölgelere yıldırım isabet eden 20 kişi yaşamını yitirdi.

Afet Yönetim yetkilisi Amod Kumar Sharan, dün eyaletin 6 farklı bölgesinde bulundukları yerlere yıldırım isabet eden 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, ölenlerden 7'şer kişinin Aurangabad ve Jamui, 2'şer kişinin Nalanda ve Bhagalpur, birer kişinin ise Munger ve Katihar bölgelerinde hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 100'den fazla kişi ölmüştü.

Yetkililer, pazar günü, Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
  1. Bihar
  2. Hindistan
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