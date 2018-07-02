Hindistan'da yıldırım felaketi: 5 kişi öldü

Medyada yer alan haberlere göre, yetkililer, Bihar eyaletinin Aurangabad bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı yıldırımların 5 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Ülkede şiddetli muson yağmurları döneminde yıldırım düşmelerine sık rastlanıyor.

Hindistan'da geçen ay yıldırım düşmesi ve yağışlar nedeniyle en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.