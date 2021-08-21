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Korona Virüs Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi
Korona Virüs

Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi

Hindistan'ın, yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:07:00 -
Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi

Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hint ilaç firması Zydus Cadila tarafından geliştirilen üç dozluk ZyCoV-D aşısının acil kullanımının onaylandığı duyuruldu.

Açıklamada, acil kullanım onayı alan DNA bazlı ZyCoV-D aşısının "spike" proteini ürettiği ve Kovid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirdiği kaydedildi.

ZyCoV-D aşısının Kovid-19'un mutasyonlarına karşı da etkili olduğu vurgulanan açıklamada, aşının yetişkinlerin yanı sıra 12-18 yaş grubundakilere de yapılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, 28 binden fazla gönüllünün katıldığı Faz 3 çalışmalarının ilk sonuçlarına göre ZyCoV-D aşısının yüzde 66,6 etkililiğinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hindistan'da şimdiye kadar kullanım onayı alan 6 Kovid-19 aşısı bulunuyor.

Ülkede 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, mayısta 414 binlerde zirveyi gören Kovid-19 vaka sayısı son bir haftadır 40 binin altında seyrediyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 32,3 milyonu aştı, salgın nedeniyle 433 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

 

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