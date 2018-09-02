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Hindistan'da vahşet! İnşaat kazısında 14 bebek cesedi bulundu

Hindistan'ın doğusunda bulunan Kalküta kentinde bir inşaat kazısı esnasında çöp torbalarına konulmuş 14 bebek cesedi bulundu.

02 Eylül 2018 Pazar 18:19
Hindistan'da vahşet! İnşaat kazısında 14 bebek cesedi bulundu

Hindistan'ın Kalküta kentinde bir inşaatın temel kazısı sırasında, çöp poşetlerinde 14 bebek cesedi ve cenin bulundu. Yerel basında yer alan haberlerde cesetlerin Haridevpur semtindeki boş bir arazide bulunduğu belirtildi.

KÜRTAJ ŞEBEKESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Kalküta Belediye Başkanı Sovan Chatterjee, bebeklerin ayrı ayrı sarılarak iki çöp poşetine konulduğunu söyledi. Chatterjee, "Bebeklerin cesetlerinin bir kimyasala batırıldığını tespit ettik. Bölgedeki diğer boş arazilerde ve derelerde başka ceset olup olmadığını araştırıyoruz" dedi. Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi de, bölgede bir kürtaj şebekesinin faaliyet gösteriyor olabileceğini ancak ellerinde hiçbir ipucu olmadığını belirtti.

Cesetlere otopsi yapılacağı ve polisin bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyeceği belirtiliyor.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:19
  1. Hindistan
  2. Kalküta Belediye Başkanı Sovan Chatterjee
  3. kürtaj şebekesi

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