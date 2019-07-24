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Hindistan'da ünlülerden Başbakan Modi'ye "azınlık" çağrısı

Hindistan'da farklı mesleklerden 49 kişi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yazdıkları mektupta, ülkede azınlıklara yönelik artan nefret suçu vakalarının önüne geçilmesi çağrısında bulundu- Mektupta, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Dalitler gibi kast sisteminin en altındaki azınlıklara yönelik sürdürülen linç kampanyasının bir an önce durdurulması gerektiği kaydedildi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:42
Hindistan'da ünlülerden Başbakan Modi'ye "azınlık" çağrısı

ANKARA (AA) - Hindistan'da ünlü isimler, son dönemde ülkedeki Müslümanların da aralarında bulunduğu azınlıklara yönelik nefret suçu ve saldırıların durdurulması için Başbakan Narendra Modi'ye mektup yazdı.

Hindustan Times'ın haberine göre, film yapımcıları Shyam Benegal ve Aparna Sen, şarkıcı Shubha Mudgal ve sosyolog Ashis Nandy'nin de aralarında bulunduğu 49 tanınmış kişi, Başbakan Modi'ye yazdıkları açık mektupta, azınlıkların can güvenliklerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Karşıt görüş ve sesler olmadan demokrasinin var olamayacağına dikkatin çekildiği mektupta, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Dalitler gibi kast sisteminin en altındaki azınlıklara yönelik sürdürülen linç kampanyasının bir an önce durdurulması gerektiği kaydedildi.

"İnsanlar anti-milliyetçi veya komünist diye damgalanmamalı, hükümete karşı çıktıkları için hapse atılmamalı." ifadelerine yer verilen mektupta, hükümetin ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı tepkisiz kalması eleştirildi.

- Nefret suçu saldırılarının yüzde 65'inde Müslümanlara

Medyaya yansıyan, azınlıklara yönelik şiddet haberlerini izleyen Hindistan merkezli internet sitesi FactChechker.in'in verilerine göre, Hindistan'da 2009'dan bu yana "nefret suçu" temelli 290 saldırı kayıtlara geçti.

Saldırılar sonucu 100 kişi hayatını kaybetti, 723 kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 60'ı Müslüman, yüzde 14'ü Hristiyan'dı.

Nefret suçu vakalarının yüzde 65'inde Müslümanlar hedef alındı.

- İktidar partisi Müslümanları hedef haline getiriyor

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) bu yıl yayımladığı raporda, Mayıs 2014'te iktidara gelen Hindistan Halk Partisi'nin (BJP), ülkede çoğunluğu oluşturan Hinduların dinen yasak kabul ettiği için sığır eti kesen ve tüketen Müslüman azınlığa yönelik şiddeti teşvik eden söylem kullandığına işaret edilmişti.

Saldırıların büyük oranda BJP'ye bağlı militan Hindu gruplarca yapıldığı belirtilen raporda, kurbanların çoğunun Müslümanlar ve toplumsal dışlanmaları nedeniyle "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler ile Adivasi olarak bilinen yerli topluluklardan oluştuğu kaydedilmişti.

Raporda ayrıca BJP liderlerinin söylemleriyle bu tür eylemlere destek olduğu eleştirisinde bulunulmuştu.

- Nefret suçlarına karşı kampanya

Öte yandan, "Hindistan Halk Cephesi" (PFI) adlı sivil toplum örgütü, Müslüman, Hristiyan ve sınıfsal azınlıklara karşı işlenen suçları vurgulamak için ülke genelinde "Korkusuz Yaşa, Onurlu Yaşa" sloganıyla bir kampanya başlatmıştı.

Örgüt, kampanyaya katılan üyelerinin, polisin kötü muamelesine maruz kaldığını öne sürmüştü.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:42
  1. azınlıklar
  2. Hindistan
  3. Hindistan Başbakanı Nerandra Modi
  4. Hindistan Halk Partisi (BJP)
  5. Şiddet

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