Hindistan’da tren okul servisine çarptı: 14 ölü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu treninin hemzemin geçitte 22 öğrenci taşıyan okul servisine çarpması sonucu servis şoförü ve 13 çocuk yaşamını yitirdi.

Kazada 4'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Aybaşında bir okul servisinin dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 24'ü çocuk 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA/AFP