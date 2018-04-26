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Hindistan’da tren okul servisine çarptı: 14 ölü

Hindistan’da bir yolcu treninin okul servisine çarpması sonucu 13’ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:14
Hindistan’da tren okul servisine çarptı: 14 ölü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu treninin hemzemin geçitte 22 öğrenci taşıyan okul servisine çarpması sonucu servis şoförü ve 13 çocuk yaşamını yitirdi.

Kazada 4'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Aybaşında bir okul servisinin dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 24'ü çocuk 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA/AFP

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:14
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