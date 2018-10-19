Hindistan'da tren kazası! 50'den fazla ölü var
Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir treninin raydan çıkıp kalabalığa daldığı öğrenildi. Meydana gelen kazada 50'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.19 Ekim 2018 Cuma 18:05
Hindistan’ın Pencap eyaletinde bir trenin kalabalığın arasına daldığı öğrenildi. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Amritsar kentinde bir trenin kalabalığa daldığı öğrenildi.
Edinilen ilk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
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