Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü

Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü21 Aralık 2018 Cuma 16:02
ANKARA (AA) - Hindistan'da yol inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Uttarakhand eyaletinde Rudraprayag bölgesinde dağlık alanda devam eden yol genişletme inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 3 işçinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.
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