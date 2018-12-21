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Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü

21 Aralık 2018 Cuma 16:02
Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'da yol inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Uttarakhand eyaletinde Rudraprayag bölgesinde dağlık alanda devam eden yol genişletme inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 3 işçinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:02
  1. Hindistan
  2. toprak kayması
  3. yol inşaatı

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