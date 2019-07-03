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Hindistan’da topla oynayan inek gündem oldu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40
Hindistan’da topla oynayan inek gündem oldu

ANKARA (AA) - Hindistan’ın Goa eyaletinde bir ineğin futbol sahasında topla oynaması sosyal medyada gündem oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Goa’nın kuzeyinde Mardol bölgesinde bir inek 10 dakika boyunca "orta saha" oyuncusu gibi topla oynadı. Sahadaki oyuncuların, ineğin topla oynamasını kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması üzerine inek, ülke gündeminin ilk sıralarında yer buldu.

Birkaç yıl önce köydeki tapınağa bağışlanan ineğin, sahadaki gençlere topu geri vermek istememesi ve burnuyla iterek topu sürüklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

Köylüler tarafından "köyün en ünlü futbolcusu" olarak nitelendirilen ineğin 2018 yılında top oynamaya başladığı belirtildi. Köy sakinlerinin inekle ilgili, "Bu onun ilk maçı değildi son da olmayacak." dediği aktarıldı.

Sosyal medyada inekle ilgili ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’den "daha iyi oynadığına", adının da "Cownaldo" olduğuna ilişkin yorumlar yapıldı.

Köylülerin, ineğe "BallGai (Ballcow-Topinek)" adını verdikleri ve ineklerinin meşhur olmasından memnun oldukları ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40
  1. Goa
  2. Hindistan
  3. topla oynayan inek

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