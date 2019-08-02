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Hindistan'da tartışmalı terör yasası kabul edildi

02 Ağustos 2019 Cuma 16:22
Hindistan'da tartışmalı terör yasası kabul edildi

ANKARA (AA) - Hindistan'da tartışmalı terörle mücadele yasasındaki değişiklik, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) kabul edildi.

NDTV kanalında yer alan habere göre, hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara konu olan Yasadışı Faaliyetleri Önleme Değişikliği Yasa (UAPA) Tasarısı, 24 Temmuz’da Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmesinin ardından Eyaletler Meclisi'nden de 42 ret oyuna karşı 142 evet oyuyla geçti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, parlamentodaki oturumda muhalefetin terörle mücadele yasasındaki değişiklikle ilgili çekincelerine cevap verdiği konuşmada, yasanın tek amacının terörle mücadele etmek olduğunu ve başka gizli bir nedeni olmadığını söyledi.

Muhalefet üyelerinin değiştirilen yasanın kötüye kullanılabileceği konusundaki endişelerine değinen Shah, insan haklarının ihlal edilmemesi için 4 düzeyli bir denetleme sağlandığını ifade etti.

Değişiklikle ilgili en çok tartışılan konulardan biri, yasanın bu haliyle hükümete herhangi birini "terörist" ilan etme gücü verdiği yönünde. Yasaya göre hükümet, "terörist" olarak belirlenen kişilere seyahat yasağı getirmenin yanı sıra mallarına el koyabilir.

Öte yandan yasa, Ulusal Soruşturma Ajansına (NIA) eyalet hükümetlerinin iznine ihtiyaç duymadan vakaları soruşturma yetkisi veriyor.

Pek çok muhalefet lideri, değiştirilen yasanın bireyleri hedef almak için kötüye kullanılabileceğini ve ülkenin federal yapısını bozabileceğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:22
  1. Hindistan
  2. tartışmalı terör yasası
  3. Yasadışı Faaliyetleri Önleme Değişikliği Yasa (UAPA) tasarısı

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