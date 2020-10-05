Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 903 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 903 kişi öldü.
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19'dan 903'ün daha ölümüyle ölenlerin sayısı102 bin 685'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 442 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 815'e yükseldi.
Ülkede şu ana kadar 5 milyon 586 bin 703 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyanın en çok vaka sayısına sahip 2. ülkesi.