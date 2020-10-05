Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 903 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19'dan 903'ün daha ölümüyle ölenlerin sayısı102 bin 685'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 442 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 815'e yükseldi.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 586 bin 703 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyanın en çok vaka sayısına sahip 2. ülkesi.