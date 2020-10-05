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Korona Virüs Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 903 kişi öldü
Korona Virüs

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 903 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 903 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:02:00 -
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 903 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19'dan  903'ün daha ölümüyle ölenlerin sayısı102 bin 685'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 442 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 815'e yükseldi.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 586 bin 703 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyanın en çok vaka sayısına sahip 2. ülkesi.

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