Hindistan'da şiddetli yağışlar 85 bin kişiyi etkiledi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Assam eyaletinde üç gündür etkili şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarından yaklaşık 85 bin kişi etkilendi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yoğun yağışların beraberinde getirdiği sellerde Assam'ın 8 bölgesine bağlı yaklaşık 145 köy sular altında kaldı ve yaklaşık 63 bin kişi mağdur oldu.

Selden en çok etkilenen diğer bir bölge olan Dhemaji'de ise 22 binden fazla kişi mahsur kaldı.

Söz konusu bölgelerin çeşitli kesimlerinde yoğun yağış yollarda, köprülerde ve nehir kenarlarındaki toprak setlerde hasara neden oldu.

Selden etkilenen iki bölgeden 200 kişi yardım kamplarına yerleştirildi.

Assam Eyalet Afet Yönetimi Kurumu (ASDMA), yaklaşık 3 bin 435 hektar tarım alanın zarar gördüğünü belirtti.



Meteoroloji yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusunda şiddetli yağışların 5 gün boyunca devam edeceğini belirterek, sel durumunun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.



