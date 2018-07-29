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Hindistan'da şiddetli yağışlar 64 can aldı!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:58
Hindistan'da şiddetli yağışlar 64 can aldı!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

"Hindustan Times"ın haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlarda 64 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Bölgede 385 evin hasar gördüğü yağışlarda 28 hayvan telef oldu.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, zarar gören ev ve binalarla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi.

Hükümet ayrıca, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine, yaralananlara ve evleri hasar görenlere mali yardımda bulunulacağını açıkladı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500'den fazla kişinin öldüğü, 200'e yakın kişinin yaralandığı bildirdi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 12:58
  1. Hindistan
  2. Sel felaketi
  3. ölümler
  4. doğal afet

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