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Hindistan'da selde mahsur kalan trenden 700 yolcu kurtarıldı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:08
Hindistan'da selde mahsur kalan trenden 700 yolcu kurtarıldı

ANKARA/YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de, muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle iki istasyon arasında mahsur kalan trenden 700 yolcu tahliye edildi.

Maharaştra Afet Yönetim Ofisinden yapılan açıklamada, Mahalaxmi Ekspres treninin, muson yağışlarının yol açtığı selde Mumbai yakınlarındaki Chamtoli'de mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, selin şiddetinin artması nedeniyle yolcuların güvenliğinin tehlikeye düştüğünü bildirdi.

Eyalet İçişleri Bakanı Amit Shah, sosyal medyada, kurtarma ekiplerinin trendeki yaklaşık 700 kişiyi güvenli şekilde tahliye ettiğini açıkladı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin kurtarma çalışmalarının, trenin selde mahsur kalmasından 9 saat sonra başladığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:08
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