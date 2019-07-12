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Hindistan’da sel felaketi: 3 ölü, onlarca kayıp

Hindistan’ın Assam eyaletinde sel suları 3 kişinin ölümüne, onlarca insanın kaybolmasına neden oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:55
Hindistan’da sel felaketi: 3 ölü, onlarca kayıp

Hindistan’ın Assam eyaletinde sel suları 3 kişinin ölümüne, onlarca insanın kaybolmasına neden oldu.


Hindistan’ın kuzeydoğusunda geçen haftadan bu yana süren sağanak yağışların neden olduğu seller Assam eyaletinde 400 binden fazla insanı etkiledi. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, toplam 749 köy ve 17 bin hektar tarım arazisi sular altında kaldı. Polisin verdiği bilgilere göre sel yüzünden az 3 kişinin öldü, onlarca insan ise kayboldu.


Selden etkilenen insanların sayısı 432 bin 386 olarak açıklandı. Assam eyaletine bağlı Barpeta’da 85 bin 262 kişinin, Dhemaji’de ise 80 bin 219 kişinin selden etkilendiği, bu iki kentin selden en fazla etkilenen şehirler olduğu bildirildi.


Meteoroloji uzmanları, Assam eyaletinde en az iki gün daha şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarılar yaptı.


Yetkililer ayrıca sel sularının Assam’de bulunan Kaziranga Milli Parkı’nı da tehdit ettiğini ve pek çok hayvanın yine sel yüzünden telef olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:55
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