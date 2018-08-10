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Hindistan'da sel: 26 kişi öldü
Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.
10 Ağustos 2018 Cuma 01:01
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 01:01
hindistan
kerela
yağış
ölü
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