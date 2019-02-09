Hindistan'da sahte içkiden ölümler artıyor Hindistan'ın kuzeyinde 26 kişinin daha sahte içkiden öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilisi Ashok Kumar, başkent Yeni Delhi'nin 306 kilometre doğusunda Uttar Pradeş eyaletinde 26 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini açıkladı. Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde de sahte içki tüketen 13 kişi yaşamını yitirmişti. Polisin sahte içki sattığından şüphelenilen 8 kişiyi gözaltına aldığı, yerel yönetimlerin 12'si polis 35 kamu çalışanını görevden uzaklaştırdığı belirtildi.

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